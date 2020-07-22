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В Харькове задержали мужчину, заявившего о захвате заложников

Мужчина, "захвативший заложников" Фото из открытых источников

Мужчине грозит до 6 лет заключения

Правоохранители задержали 50-летнего жителя Харькова, который сегодня заявил о захвате заложников. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По словам правоохранителей, сегодня к ним позвонил мужчина, который заявил, что захватил здание по улице Бондаренковской. Мужчина добавил, что в доме содержится женщина, а он имеет оружие и взрывчатку.

Полицейские, прибыв на место происшествия, установили, что дом принадлежит 41-летней женщине, которая находилась дома. Ее жизни ничего не угрожало. В доме ни оружия, ни взрывчатки не обнаружили.

После этого полиция разыскала мужчину, который оставил ложное сообщение о захвате заложников. Предварительно, у мужчины был конфликт с хозяйкой дома.

Отмечается, что мужчине планируют сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины - заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

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Напомним, сегодня сообщалось, что в Харькове заявили о вероятном захвате заложников. Впрочем полиция опровергла эту информацию.

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