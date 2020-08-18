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В Харькове задержали мужчину, который находится в международном розыске за организацию убийства

Фото из открытых источников

Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы

Правоохранители задержали 59-летнего гражданина Грузии, который с июля этого года разыскивался по подозрению в организации убийства на заказ. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Злоумышленник в 2015 году организовал убийство по заказу гражданки 1980 года рождения. Причиной личных неприязненных отношений стал отказ женщины от неоднократных предложений мужчину вступить с ним в интимные отношения и в дальнейшем – в брак", - говорится в сообщении.

Злоумышленник некоторое время скрывался на территории Украины, чтобы избежать наказания. Сейчас мужчина доставлен в Московский отдел полиции для проведения экстрадиционной проверки. 

В случае доказательства вины фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

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Напомним, недавно Служба безопасности Украины задержала в Житомире члена международной террористической организации "Исламское государство", который разыскивается Интерполом. Житель одной из стран Центральной Азии прибыл в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности.

 

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