В Харькове задержали иностранца, наладившего продажу огнестрельного оружия

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы

Обыски у продавца оружия из Харькова Фото: Фото: Нацполиция Обыски у продавца оружия из Харькова Фото: Фото: Нацполиция Обыски у продавца оружия из Харькова Фото: Фото: Нацполиция

В Харькове гражданин Израиля наладил незаконный сбыт огнестрельного оружия на территории города. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Так, во время обысков у фигуранта, правоохранители обнаружили денежные средства, полученные злоумышленником за незаконный сбыт оружия.

Сейчас иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 168 тысяч гривен.

В случае доказательства вины мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее в Киеве задержали организатора группировки, которая нелегально продавала военные средства поражения. Подпольный цех был обустроен на территории одного из регионов Украины.

Во время обысков было изъято 3 пистолета-пулемета системы "SA-26" и 9 магазинов к ним, карабин марки "Форт-201", почти 500 патронов разного калибра, 9 магазинов к автомату Калашникова, а также большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружию и боеприпасов.