В Харькове задержали бывшего снайпера НВФ "ЛНР"

С августа 2015 по июль 2016 года в составе диверсионных групп фигурант выполнял задачи вдоль линии соприкосновения

Служба безопасности Украины задержала бывшего снайпера вооруженных формирований "ЛНР", который скрывался в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В 2015 году житель Харькова вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и был назначен "командиром отделения 6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова". Затем по собственному желанию перевелся в разведывательную роту, прошел специальную снайперскую подготовку и получил должность "разведчик-снайпер". С августа 2015 по июль 2016 года он выполнял задачи вдоль линии соприкосновения. В составе снайперских пар боевик вел прицельный огонь по военнослужащим ВСУ в районе города Золотое", - говорится в сообщении.

После "службы" мужчина вернулся в Харьков, где работал на временных работах, стараясь не попадать в поле зрения правоохранителей.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях).

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Напомним, ранее в Киеве разоблачили участника незаконного вооруженного формирования так называемой "ЛНР", который принимал участие в боевых действиях на востоке Украины.