В Харькове задержали антимайдановца "Топаза"
Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы, но впоследствии освободили по "закону Савченко"
В Харьковском метрополитене правоохранители задержали антимайдановца Игната Кромского, более известного по прозвищу "Топаз". Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.
"При проверке 34-летнего мужчины по информационной базе Национальной полиции установлено, что он разыскивается Селидовским отделением полиции Донецкой области с 17 октября 2020 года за совершение ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (Разбой), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ч. 3 ст. 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотреблением служебным положением), ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Также в Нацполиции рассказали, что инициатору розыска сообщили об установлении места нахождения данного лица. Сейчас проводится проверка.
Как сообщает Укринформ, задержанным оказался антимайдановец Игнат Кромский, по прозвищу "Топаз". По словам адвоката Игоря Нагорного, его клиент был "вне закона" задержан накануне вечером на станции метро "Академика Барабашова" в Харькове.
"Уже на месте происшествия я уточнил, что полицейские нашли по базе МВД, что Игнат Кромской находится в розыске, хотя там никаких сведений о его задержании и избрании меры пресечения нет. Более того, статьи, что указаные в базе МВД по Кромскому, как он утверждает, к нему не имеют никакого отношения", - рассказал Нагорный. Также известно, что после проверки Кромского отпустили.
Следует заметить, что в январе 2018 года Киевский райсуд Харькова назначил "Топазу" наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества за совершение ряда преступлений весной 2014 года. Апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции. Однако 28 сентября 2018 года Октябрьский райсуд Харькова освободил его из-под стражи по "закону Савченко".
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового авто и автомобиля для конвоирования, перевозившего взятых под стражу лиц.