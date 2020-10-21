В Харькове задержали антимайдановца "Топаза"

Игнат Кромський Фото из открытых источников

Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы, но впоследствии освободили по "закону Савченко"

В Харьковском метрополитене правоохранители задержали антимайдановца Игната Кромского, более известного по прозвищу "Топаз". Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

"При проверке 34-летнего мужчины по информационной базе Национальной полиции установлено, что он разыскивается Селидовским отделением полиции Донецкой области с 17 октября 2020 года за совершение ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (Разбой), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ч. 3 ст. 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотреблением служебным положением), ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Также в Нацполиции рассказали, что инициатору розыска сообщили об установлении места нахождения данного лица. Сейчас проводится проверка.

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Как сообщает Укринформ, задержанным оказался антимайдановец Игнат Кромский, по прозвищу "Топаз". По словам адвоката Игоря Нагорного, его клиент был "вне закона" задержан накануне вечером на станции метро "Академика Барабашова" в Харькове.

"Уже на месте происшествия я уточнил, что полицейские нашли по базе МВД, что Игнат Кромской находится в розыске, хотя там никаких сведений о его задержании и избрании меры пресечения нет. Более того, статьи, что указаные в базе МВД по Кромскому, как он утверждает, к нему не имеют никакого отношения", - рассказал Нагорный. Также известно, что после проверки Кромского отпустили.

Следует заметить, что в январе 2018 года Киевский райсуд Харькова назначил "Топазу" наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества за совершение ряда преступлений весной 2014 года. Апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции. Однако 28 сентября 2018 года Октябрьский райсуд Харькова освободил его из-под стражи по "закону Савченко".

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Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового авто и автомобиля для конвоирования, перевозившего взятых под стражу лиц.