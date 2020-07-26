В Харькове возле автомойки взорвалась ручная граната

Взрыв гранаты в Харькове Facebook-страница Сергея Чижа

В результате инцидента никто не пострадал

В Киевском районе Харькова взорвалась ручная граната на территории автомобильной мойки. Об этом сообщил в Facebook руководитель следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Чиж.

Согласно сообщению, за помощью к правоохранителям обратился владелец автомойки по адресу улица Глебовская, 1. Он проинформировал полицейских, что в помещении разбиты окна, поврежден фасад и перед зданием в земле образована воронка.

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Сотрудники взрывотехнического управления, которые прибыли на место происшествия, установили, что ночью произошел взрыв ручной гранаты РГД-5.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и проводят расследование по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

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Напомним, недавно в Нежине Черниговской области в результате взрыва вблизи собственного автомобиля погиб 53-летний мужчина.