В Харькове во время ремонтных работ погибли четверо коммунальщиков

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По предварительным данным, коммунальщики задохнулись

На проспекте Гагарина в Харькове во время ремонтных работ погибли четверо коммунальщиков. По предварительным данным, они задохнулись. Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Сообщается, что трое мужчин и одна женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце.

"Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия. Он сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли четверо работников", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии внесена в Единый учет, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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