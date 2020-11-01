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В Харькове в ресторане нашли тело мужчины

Тело мужчины нашли на втором этаже одного из ресторанов Нацполіція

У погибшего на теле обнаружены признаки насильственной смерти

В воскресенье, 1 ноября, в Харькове в одном из ресторанов по улице Ярослава Мудрого было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области. 

Как отмечается, тело мужчины обнаружили примерно в 5:50 на втором этаже ресторана. По данным правоохранителей, на теле были признаки насильственной смерти. Кроме того, рядом с мужчиной находилось оружие. 

Позже правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 37-летний харьковчанин.

В результате информация о происшествии была внесена в Единый учет заявлений и сообщений. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины.

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Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей. Обстоятельства и причины смерти устанавливаются. 

Напомним, недавно в ванной комнате одного из частных домов Львова обнаружили тело 9-летнего мальчика. По предварительной информации, ребенок умер в результате несчастного случая. 

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