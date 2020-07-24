В Харькове в ДТП попали одновременно 5 авто, есть пострадавшие

ДТП в Харькове Нацполиция

Пострадали один из водителей и 27-летняя пассажирка легковушки

В пятницу, 24 июля, в Харькове произошла масштабная авария, в результате которой двое человек попали в больницу с повреждениями. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, на улице Гвардейцев-Широнинцев одновременно столкнулись пять автомобилей: "Daewoo Lanos" под управлением 38-летнего водителя, "Chevrolet Aveo" под управлением 24-летнего водителя, "Toyota RAV4" под управлением 44-летнего водителя, "Volkswagen" с 27-летним мужчиной за рулем и "Chevrolet Lacetti", которым управлял 39-летний водитель.

ДТП в Харькове Нацполиция

В результате столкновения пострадали двое человек – водитель "Volkswagen" и 27-летняя пассажирка из автомобиля "Chevrolet Lacetti". Пострадавших доставили в больницу с телесными повреждениями.

Также информация о ДТП была внесена в Единый учет Московского отдела полиции. Сейчас решается вопрос о квалификации происшествия. Обстоятельства аварии устанавливают.

Напомним, накануне еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло в Днепропетровской области. Там автобус выехал за пределы проезжей части и слетел в кювет, в результате чего пострадали более десятка пассажиров.