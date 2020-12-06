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В Харькове устроили пожар на парковке, несколько авто уничтожено

В Харькове на парковке подожгли авто Фото из открытых источников

По данным правоохранителей, причина пожара — поджог

В Харькове произошел пожар на площадке для парковки, в результате огнем было уничтожено две машины и повреждено еще одно транспортное средство. Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

Отмечается, что о пожаре на проспекте Тракторостроителей правоохранителей известили примерно 0:30. Как впоследствии выяснилось, возгорание произошло в передней части автомобиля "Lexus GX 460". После этого огонь распространился на расположенные рядом автомобили "Honda CRV" и "Daewoo Lanos". В результате "Lexus GX 460" и "Daewoo Lanos" были полностью уничтожены. 

По предварительной информации, причиной пожара на площадке для парковки стал поджог. В связи с этим сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

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Напомним, в конце октября в Одессе задержали пожарного-спасателя из Днепропетровской области, который поджигал элитные автомобили на заказ. 

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