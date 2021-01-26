В Харькове трое детей жили в заваленной мусором квартире и ели убитых собак

Фото из открытых источников

Полицейские выяснили, что в квартире дети проживали с мамой и бабушкой

В центре Харькова полицейские ювенальной превенции забрали детей из квартиры, которая полностью была завалена мусором. Об этом сообщил блогер Иван вырезуб, передает VGORODE.

"Квартира полностью завалена мусором, сотрудники полиции едва открыли дверь. 4 собаки справляли нужду там, где живут. На улицу не выходили. Собак убивали в квартире и ели их", — говорит блогер.

Полицейские выяснили, что в квартире дети проживали с мамой и бабушкой. Мать также рассказала, что у нее есть еще двое детей, но они сейчас не с ней. Всех троих детей забрала скорая помощь.

Соседи также утверждают, что мать выставляла маленького ребенка в коляске на лестничную площадку, чтобы не мешала спать.

"Коляску с маленьким ребенком оставляли на лестничной площадке, чтобы ребенок не мешал спать. Это девочка Настя, которая в больнице. Всего в семье пятеро детей. Папа - милиционер", - рассказала соседка.

Также отмечается, что проблема с жильцами квартиры на улице Рымарской, 16 возникла уже давно. В апреле 2020 года жители дома жаловались на загроможденный подъезд и утверждали, что неблагополучная семья "питается мусором, который они собирают по всей окраине, его приносят и оставляют на лестнице".

Полиция пока никаких комментариев по сложившейся ситуации не дает.

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