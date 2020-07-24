В Харькове суд взял под стражу вероятного сообщника "луцкого террориста"

Подозреваемый в пособничестве луцком террористу Михайленко PavlovskyNews

Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей предполагаемому сообщнику "луцкого террориста" Дмитрию Михайленко. Соответствующее решение озвучил председательствующий судья, передает "РБК-Украина".

Согласно решению суда, подозреваемый арестован на срок 60 дней с возможностью внесения залога в размере 175 тыс. грн.

За незаконное обращение с оружием и боеприпасами Дмитрию Михайленко грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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Напомним, 21 июля в Луцке террорист Максим Кривош захватил автобус и взял в заложники пассажиров. Позже мужчина обнародовал свои требования в социальной сети Твиттер, в которых требовал от государственного руководства признать себя внутренними террористами. Кроме этого, Кривош попросил президента Украины Владимира Зеленского порекомендовать к просмотру фильм "Земляне".

Глава государства выполнил условие преступника. Ночью того же дня в 22:00 состоялся штурм автобуса, в результате которого всех освободили, а террориста задержали.

Позже в Харькове задержали возможного сообщника Кривоша. Им оказался Дмитрий Михайленко 1976 года рождения, у которого во время обысков обнаружили оружие и боеприпасы, которые он привез из зоны АТО в 2014-2015 годах.