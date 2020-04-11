В Харькове скорая с пациентом попала в ДТП, трое человек погибли

Фото: Полиция Харьковской области

Водитель скорой помощи погиб на месте происшествия

В Харькове карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем, что привело к гибели трех человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Как выяснили правоохранители, автомобиль "Daewoo Sens" под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с каретой скорой медицинской помощи.

55-летний водитель скорой, а также водитель и 33-летний пассажир легковой машины погибли на месте происшествия.

Кроме того, 33-летний пациент, два санитара 48 и 38 лет а также 40-летний фельдшер, находившиеся в карете скорой, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

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В настоящее время решается вопрос о квалификации данного происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне произошла авария при участии полицейского автомобиля, пять человек пострадало.