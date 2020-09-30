В Харькове сильный ураган разбил машины и травмировал человека. Видео

Фото из открытых источников

В ряде подъездов города порывами ветра разбило окна

Сегодня, 30 сентября, в Харькове прошел сильный ураган, в результате чего было повреждено несколько машин. Об этом пишет Телеграм-канал "Труха Харьков".

Сообщается, что в ряде подъездов города порывами ветра разбило окна.

Фото из открытых источников

Согласно информации Телеграм-канала, в одном из районов города травмы получила девушка - на нее упала ветка дерева.

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Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили, что во вторник и среду, 29-30 сентября, в Украине из-за циклона, который придет с юго-запада, ожидаются сильные дожди и ветер.

В частности, в связи с выходом циклона с юго-запада ожидается осложнение погодных условий: временами дожди, местами значительные дожди, местами с грозами и порывами ветра 15-22 м/с; температура ночью существенно не изменится, днем снизится до +13...+17°, на юге до 21°.