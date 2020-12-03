В Харькове школьник на уроке набрал в рот антисептик и устроил фаер-шоу. Видео

Правоохранители пришли в класс, где школьник устроил файер-шоу Facebook / Ювенальная превенция

Видео с инцидентом появилось в соцсетях, после чего о нем узнали правоохранители

В Харькове школьник во время урока набрал в рот антисептик и поджег жидкость, имитируя факир-шоу. Об этом сообщила пресс-служба Ювенальной превенции Нацполиции Харьковской области в Фейсбук.

Отмечается, что об инциденте сообщили в четвертом факультете киберполиции Харьковского национального университета внутренних дел, представители которого увидели видео с инцидентом в соцсетях.

В связи с тем, что подросток нарушал учебный процесс и подвергал опасности себя и окружающих учеников, правоохранители собрали материалы об административном правонарушении по отношению к родителям парня. Кроме того, ювенальные полицейские провели профилактические беседы с подростком, его родителями и одноклассниками по соблюдению правил безопасности и поведения в учебном заведении.

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Напомним, недавно в Бердянске дети подожгли 12-летнего парня, чтобы сделать "крутое" видео для социальных сетей. "Режиссеры" признались, что надеялись быстро погасить огонь, который, по их планам, не должен был оставить ожогов.

Впоследствии пострадавший парень рассказал детали инцидента. По словам подростка, товарищи предложили ему выбрать один из двух вариантов: поджог или сто ударов в голову.