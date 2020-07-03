В Харькове разоблачили банду, которая поставляла дипломы украинских вузов для членов НВФ

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Члены незаконных вооруженных формирований заказывали поддельные дипломы для продвижения по службе

В Харькове разоблачили преступную группу, которая изготавливала поддельные дипломы украинских вузов для членов незаконных вооруженных формирований "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, члены НВФ использовали документы для продвижения по службе и получения фейковых офицерских званий. Оформление заказов осуществлялось на интернет-сайтах. После изготовления диплом по почте отправляли на неподконтрольные районы Донецкой области. При изготовлении фальшивок злоумышленники использовали номера настоящих дипломов, которые были выданы ранее.

Отмечается, что организаторами группировки стали жители Харьковского и Киевского регионов, которые ежемесячно изготавливали и сбывали почти сотню поддельных дипломов. По предварительным данным, стоимость одного составляла в среднем 500 долларов.

Впоследствии следователи задержали одного из участников группы в почтовом отделении в райцентре Харьковской области во время отправки поддельного диплома одному из членов НВФ.

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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по данному факту по части 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, ранее в Донецкой области обнаружили схрон боеприпасов, который обустроил член незаконных вооруженных формирований несколько лет назад.