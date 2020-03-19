В Харькове произошло ДТП с участием четырех автомобилей, среди пострадавших есть полицейские

Всего во время аварии травмировались пять человек

В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, в результате которого травмированы пять человек, четверо из которых - сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Согласно сообщению, инцидент случился утром в четверг, 19 марта. Столкнулись автомобили ВАЗ, грузовик Volvo, Peugeot Partner и Opel Tigra, за рулем которого был инспектор УПП в Харьковской области, который находился вне службы.

Как отмечается, в результате ДТП травмированы пять человек: водитель ВАЗа, а также водитель автомобиля Opel - патрульный и трое его пассажиров, которые также являются сотрудниками полиции.

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие тяжкие телесные повреждения. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, недавно на севере Словакии, вблизи Ружомберока, произошла масштабное ДТП, в котором погибли двое граждан Украины, также один человек получил телесные повреждения, 14 - умеренные травмы, 16 - легкие.