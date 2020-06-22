В Харькове произошли стычки “чернобыльцев” с полицией: Есть раненые правоохранители

Стычка в Харькове Фото из открытых источников

Чернобыльцы заблокировали больницу через решение принимать туда хморих на коронавирус

Сегодня под стенами Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения по улице Новгородской началась акция в знак протеста против открытия диспансера для приема граждан, инфицированных коронавірусною болезнью, которая переросла в столкновения. Об этом сообщает пресслужба Харьковской полиции.

Отмечается, что около 13:00 произошла стычка, в результате которой двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения. Один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, другой – ушиб голени.

Следственным отделом Шевченковского отдела полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкциями статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что у стен Шевченковского районного суда Киева, где рассматривают дело одесского активиста Сергея Стерненка и избирают ему меру пресечения, виникла схватка.