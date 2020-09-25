В Харькове при пожаре в жилом доме погибли два человека

Пожар ликвидировали 56 спасателей

В Харькове вспыхнул пожар в жилом доме на ул. Конторской, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, пламя вспыхнуло накануне вечером в двухэтажном доме на восемь квартир на ул. Конторской, 18.

Как отмечается, в результате инцидента погибли два человека. Пожар удалось ликвидировать 25 сентября в 01:10. К тушению привлекли 56 человек личного состава и 16 единиц техники ГСЧС. Причина пожара устанавливается.

Напомним, недавно в селе Софиевская Борщаговка Киевской области вспыхнул пожар в одной из квартир шестиэтажного дома, в результате чего огонь распространился на кровлю и повредил еще несколько домов.