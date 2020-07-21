В Харькове поймали мошенника-иранца, которого разыскивал Интерпол
Мужчина находился в международном розыске с 2016 года
В Харькове правоохранители задержали 59-летнего гражданина Ирана, которого разыскивала Международная организация уголовной полиции за совершение мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.
"Согласно информации Международной организации уголовной полиции, 59-летний мужчина находился в международном розыске органами Объединенных Арабских Эмиратов по подозрению в совершении мошенничества в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
Как отмечается, приговором суда г. Дубай Объединенных Арабских Эмиратов от 16 февраля 2010 года злоумышленника заочно приговорили к трем годам лишения свободы.
Международный ордер на арест гражданина Ирана был выдан в конце января 2016 года прокуратурой Дубая.
После того, как международного преступника задержали харьковские полицейские, решается вопрос о его экстрадиции в Объединенные Арабские Эмираты.
Напомним, во Львове правоохранители задержали одного из организаторов разбойной банды, который девять лет находился в международном розыске.