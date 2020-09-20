live
Новости » События Читати новину українською

В Харькове перевернулся строительный кран, водитель попал в больницу

Мужчину зажало между конструкциями кабины

В Индустриальном районе Харькова перевернулся строительный кран, в кабине которого находился мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области

Согласно сообщению, инцидент случился в воскресенье, 20 сентября, на вул. Велико-Бурлуцкая,14, на территории ООО "Укрвентсистема". В момент падения крана в кабине находился мужчина, который был зажат между конструкциями кабины.

Новости по теме: В Харькове задержали предпринимателя, который обеспечивал бесплатным интернетом представителей "ЛНР"

Как отмечается, на место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС на аварийно спасательном автомобиле и автокран. С помощью гидравлического оборудования под наблюдением врачей крановщика деблокировали.

После этого, пострадавшего доставили в 4-ю городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Все обстоятельства данного случая выясняют работники Нацполиции.

Новости по теме: В Харьковском горсовете подтвердили пребывание Кернеса в немецкой больнице и рассказали о его состоянии

Напомним, недавно в Харькове пьяные подростки устроили драку с сотрудниками полиции, в результате чего пострадал один правоохранитель. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Рош ха-Шана-2020: Особенности праздника и чем обернулось ежегодное паломничество для хасидов в Украину Закрытие белорусских границ, новые заявления представителей ТКГ и Рош ха-Шана в Украине: Главное на утро 18 сентября Результаты заседания ТКГ, вероятный транш от МВФ и очередной суточный антирекорд COVID-19: Главное на утро 17 сентября Выборы в условиях пандемии коронавируса: Как украинцы будут голосовать 25 октября
Loading...

программы канала ZIK

Урегулирование ситуации на Донбассе. Без безвиза. Шанс спасти медицину | Ток-шоу
Александр Дубинский | Ток-шоу
Коррупция Юрченко. Госбюджет-2021. Безвиз для Украины | Детали дня | 18.09.20
Бюджет проедания. Плата за внешние долги | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу
Проект госбюджета-2021. Дороги вместо субсидий | Ток-шоу