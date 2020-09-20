В Харькове перевернулся строительный кран, водитель попал в больницу

Мужчину зажало между конструкциями кабины

В Индустриальном районе Харькова перевернулся строительный кран, в кабине которого находился мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Согласно сообщению, инцидент случился в воскресенье, 20 сентября, на вул. Велико-Бурлуцкая,14, на территории ООО "Укрвентсистема". В момент падения крана в кабине находился мужчина, который был зажат между конструкциями кабины.

Как отмечается, на место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС на аварийно спасательном автомобиле и автокран. С помощью гидравлического оборудования под наблюдением врачей крановщика деблокировали.

После этого, пострадавшего доставили в 4-ю городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Все обстоятельства данного случая выясняют работники Нацполиции.

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Напомним, недавно в Харькове пьяные подростки устроили драку с сотрудниками полиции, в результате чего пострадал один правоохранитель.