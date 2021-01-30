В Харькове пассажир упал на колею метро

В Харькове пассажир упал на колею метрополитена Харьковский метрополитен

Мужчину вытащили на платформу и провели с ним беседу

В субботу, 30 января, в Харькове на станции метро "Дворец спорта" пассажир упал на рельсы. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Отмечается, что мужчина упал на колею при отсутствии электропоезда. После падения с контактного рельса было снято напряжение, а пассажира подняли на платформу. Через несколько минут после этого напряжение было подано.

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По предварительной информации, мужчина не нуждался в медицинской помощи. Впоследствии движение поездов было восстановлено. С пассажиром метрополитена провели беседу полицейские.

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Напомним, недавно в Киеве хулиганы разбили окна в четырех поездах метро, где находились пассажиры. В итоге расследовать этот инцидент взялись правоохранители.

Также ранее в Киеве трое парней бегали по крышам вагонов метро, после чего на ходу прыгнули в Днепр.