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В Харькове пациент с COVID-19 выпал из окна больницы и погиб

pixabay.com

Смертельный инцидент произошел в день выборов, 25 октября, около 9:00.

В чернобыльском диспансере в Харькове выпал из окна пациент, зараженный коронавирусом.  Об этом сообщила директор диспансера Ирина Пирогова, передает "Общественное".

Отмечается, что пациенту было 69 лет. Он находился в реанимации с подтвержденным COVID-19.

Что именно произошло-директор не знает. На месте работает полиция. Тело погибшего забрали судмедэксперты.

В день местных выборов 25 октября на территории диспансера работает спецучасток. В отделении для зараженных коронавирусом должны были проголосовать 57 пациентов, которые не могут самостоятельно передвигаться.

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Ранее сообщалось, что в Киеве за два дня два человека покончили с собой в медицинских учреждениях, где лечились от коронавирусной болезни. 

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