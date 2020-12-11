В Харькове организовали группу финансирования международной террористической организации

Одного из злоумышленников задержали во время получения от "симпатиков" более 7 тысяч долларов

Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове группу, которая занималась финансированием международной террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Двое украинских граждан, выходцев из одной из стран Ближнего Востока, организовали в Харькове проведение незаконных переводов через систему финансовых расчетов, запрещенную во многих странах. Злоумышленники осуществляли переводы со странами, в частности с повышенной террористической активностью", - говорится в сообщении.

В частности, одного из злоумышленников задержали во время получения от "симпатиков" более 7 тысяч долларов, которые предназначались для одной из террористических организаций.

Во время обысков в помещениях фигурантов была изъята финансовая документация и черновые записи с отражением движения средств.

Сейчас обоим пособникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 258-3 (материальное содействие деятельности террористической организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, ранее столичные правоохранители задержали гражданина РФ, который находивился в международном розыске за участие и организацию террористической деятельности на территории другого государства.