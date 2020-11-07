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В Харькове ночью обстреляли консульство Азербайджана

В Харькове обстреляли здание консульства Азербайджана azconsulate.com.ua

В связи с этим полиция возбудила уголовное дело

В субботу ночью, 7 ноября, в Харькове было обстреляно помещение Почетного консульства Азербайджанской Республики. Об этом сообщает пресс-служба консульства. 

Как отмечается, инцидент произошел примерно в 02:30 ночи по адресу ул. Ярослава Мудрого, 7.

По предварительной информации, нападавшие сделали шесть выстрелов, пробили окно и входную дверь. 

Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей с оружием в руках, которое напоминает пистолет с глушителем", - отметили в консульстве. 

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Поскольку ночью в офисе никого не было, пострадавших нет.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

В Харькове обстреляли здание консульства Азербайджана azconsulate.com.ua

Напомним, недавно армянский режиссер Сарик Андреасян обратился к Владимиру Зеленскому и заявил, что у украинских властей "руки в крови" из-за военной помощи Азербайджану. 

На что Зеленский ответил, что Украина выступает против любых кровавых конфликтов та не причастна к войне в Нагорном Карабахе. 

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