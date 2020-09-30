В Харькове неизвестные оставили котов в пластиковых контейнерах

Сейчас коты переданы в службу спасения животных

Правоохранители Харькова разыскивают неизвестных живодеров, которые оставили на произвол судьбы котов в пластиковых контейнерах. Об этом сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

Отмечается, что 29 сентября в 08:30 в полицию поступило сообщение из службы 102 о том, что по улице Серповой возле футбольного поля находятся контейнеры с котами.

"Прибыв на место вызова полицейские обнаружили 43-летнего мужчину, который сообщил о необычной находке, и четыре пластиковые емкости, в трех из которых находились животные", - говорится в сообщении.

Сейчас коты переданы в службу спасения животных.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц.

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Напомним, ранее в одном из сел на Черкаской области мужчина поиздевался над собакой и убил ее, подвесив на палке собственного забора. Отмечается, что мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время с ним работают правоохранители.