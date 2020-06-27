В Харькове неисправное авто наехало на коляску с младенцем, ребенка спасти не удалось

В коляске находилась девочка 2020 года

В Харькове в результате наезда нерабочего автомобиля на коляску смертельные повреждения получила новорожденная девочка. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Согласно сообщению, инцидент произошел накануне вечером в переулке Аверина, когда мужчина толкал задним ходом автомобиль ВАЗ 21013 в нерабочем состоянии под управлением 18-летнего водителя.

Как отмечается, во время движения автомобиль наехал на детскую коляску, в которой находился ребенок 2020 года рождения. Девочку с травмами доставили в больницу, однако врачам не удалось ее спасти. От полученных повреждений она скончалась в медицинском учреждении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются

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