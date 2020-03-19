В Харькове нардеп от "Слуги Народа" обвинила в коррупции Александра Скакуна

Телеканал ZIK

Члены парламентского комитета пообещали проверить факты причастности чиновника к нелегальному бизнесу и привлечь к делу ГПУ

Народный депутат от "Слуги народа" обвинила в коррупции заместителя главы Харьковской областной госадминистрации Александра Скакуна. Это произошло во время выездного заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где говорилось о нелегальном бизнесе в Харьковской области.

Об этом говорится в сюжете телеканала ZIK .





Народный депутат и глава подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов Дарья Володина заявила, что к бизнесу, который вне закона, имеет отношение заместитель харьковского главы ОГА Александр Скакун.



"У меня есть такая информация, что СБУ блокировала у вас деятельность подпольных изготовителей топлива, которые принесли убытков государству более, чем на 5 миллионов евро", - рассказала она.



Сам Скакун отказался комментировать заявление, что якобы его родной брат был владельцем компании, замешанной в этой коррупционной схеме. Утверждает, что сам бизнесом не занимается, а какое дело у его брата он не знает, потому что это "личное дело каждого".



"Мне известно, что на разных НПЗ Харьковской области проводились обыски и изымались материальные ценности. На сегодня мне неизвестно о подозрениях", - заявил Скакун.



Володина добавила, что политиком был выделен земельный участок под топливный бизнес. Хотя на официальном портале ОГА данная информация отсутствует.



Члены парламентского комитета пообещали проверить факты причастности чиновника к нелегальному бизнесу и привлечь к делу ГПУ.

Напомним, ранее народный депутат Дарья Володина уже сообщала о причастности заместителя председателя Харьковской ОГА Александра Скакуна к нелегальному бизнесу и подпольных предприятий.