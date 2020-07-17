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В Харькове на заказ изготавливали поддельные украинские паспорта

Во время обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства СБУ

Противозаконной деятельностью занималась группа местных жителей

В Харькове разоблачили группу местных жителей, которые изготавливали на заказ и реализовывали поддельные официальные документы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Как отмечается, члены группы изготавливали для заказчиков поддельные паспорта граждан Украины, а также официальные документы представительств иностранных государств. 

Так, во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств: поддельные паспорта, печати украинских госучреждений и официальных представительств иностранных государств, а также оборудование для изготовления фальшивых документов.

Во время обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства СБУ

В настоящее время решается вопрос об уведомлении участников группы о подозрении по статьям 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

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Напомним, недавно в Днепре разоблачили нелегала, который изготавливал поддельные паспорта граждан Украины и водительских удостоверений иностранного образца. За такие документы мужчина требовал от 1500 до 8000 гривен. 

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