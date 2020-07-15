В Харькове на взятке поймали председателя военно-врачебной комиссии

Чиновница требовала взятку за признание негодным к службе

В Харькове правоохранители разоблачили председателя военно-врачебной комиссии, которая требовала от родителей деньги, чтобы признать их сына негодным к службе в армии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Согласно сообщению, во время досудебного расследования установлено, что председатель военно-врачебной комиссии, которая является директором одного из медицинских учреждений области, требовала от родителей лица неправомерную выгоду за изготовление документов о непригодности данного человека к прохождению военной службы.

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Как отмечается, деньги она получала двумя траншами. Сумма первого составила 12 тыс. гривен. Накануне женщину задержали во время получения второго транша в размере 700 долларов США.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение служебным лицом неправомерной выгоды для себя, а также для третьих лиц за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, соединенное с вымогательством такой выгоды).

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

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Напомним, накануне в Киеве во время получения пяти тысяч долларов взятки задержали заместителя начальника Киевского военного лицея.