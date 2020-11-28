В Харькове на рынке "Барабашово" произошел масштабный пожар: уничтожены десятки павильонов

Пожар на территории ТЦ "Барабашово" ГСЧС

Огонь охватил более 1000 квадратных метров площади

В Харькове на территории ТЦ "Барабашово" произошел масштабный пожар, в результате чего огнем был уничтожен 21 павильон. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, информацию о пожаре спасатели получили в 02:39 28 ноября. На тот момент горели торговые павильоны на площадке со стороны улицы Проспектной.

"Возгорание обнаружила охрана объекта. На тот момент огонь успел охватить около 2 десятков павильонов. Ночью они были закрыты, людей там не было", - отметили в ГСЧС.

Через 10 минут после сообщения спасатели прибыли на место пожара. По состоянию на тот момент огонь охватил примерно 1000 квадратных метров площади. В связи с этим был немедленно повышен уровень сложности пожара до третьего, а потом - четвертого.

Всего к ликвидации огня было задействовано примерно 100 спасателей.

"Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания", - добавили в пресс-службе ГСЧС.

Новости по теме: Пожар в Кировоградской области: В огне погибли двое малолетних детей

По состоянию на в 04:17 пожар был локализован, а в 12:50 - полностью ликвидирован. По предварительной информации, было спасено примерно 85 павильонов, однако 21 - огонь успел уничтожить.

Пострадавших или жертв нет. Причину возникновения пожара устанавливают.

Напомним, ранее в Харькове произошел пожар на открытой территории, в результате из-за сильных порывов ветра огонь распространился на помещение и повредил как минимум пять зданий.