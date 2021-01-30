В Харькове на остановке сгорела маршрутка
Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются
В субботу, 30 января, в Харькове на остановке загорелся маршрутный автобус "Богдан", пассажиров на момент пожара в транспорте не было. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что после возгорания водитель вышел из автобуса и вызвал спасателей. Сообщение об инциденте они получили в 13:04.
На момент прибытия пожарных, площадь пожара составляла примерно 18 квадратных метров. Огонь удалось локализовать в 13: 16, а через 25 минут пожар полностью погасили.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.
Напомним, несколько месяцев назад в Киеве возле станции метро "Академгородок" вспыхнул пожар в маршрутке, в результате чего транспортное средство полностью сгорело.