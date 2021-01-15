В Харькове мужчина выстрелил из пневматики в котенка: Полиция открыла уголовное производство

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Сейчас следователи тщательно изучают дело

Полиция Харькова открыла уголовное производство против мужчины, который выстрелил в котенка из пневматического оружия. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В частности, в полицию обратилась 36-летняя женщина, которая рассказала, что житель микрорайона выстрелил из пневматического оружия в ее котенка. В результате животное получило повреждения.

В то же время правоохранители проверили сообщение о данном происшествии в социальных сетях. Автор также указал, что данный гражданин постоянно совершает расправы над животными.

Сейчас следователи тщательно изучают дело.

Напомним, в Тернополе уборщика одного из ОСМД обвиняют в жестоком обращении с животными. Как отмечается, несколькими днями ранее в милицию обратилась женщина и заявила, что видела, как человек, который убирает в их доме, палкой забил котенка и выбросил его в мусорник.