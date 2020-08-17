В Харькове мужчина силой удерживал людей в "реабилитационном" центре и лечил их неизвестными лекарствами

Фото из открытых источников

В результате удалось освободить семерых человек

В Харькове правоохранители поймали мужчину, который незаконно удерживал в так называемом реабилитационном центре людей и лечил их неизвестными препаратами. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, "реабилитационный центр" организовали по улице Третья в Харькове, а во главе нелегального заведения стоял 36-летний житель Днепропетровской области. Семерых пациентов центра, которых незаконно удерживали в заведении, удалось освободить. Установлено, что к ним применяли силу и заставляли употреблять неизвестные лекарства.

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Как отмечается, по факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли девять паспортов граждан Украины, семь мобильных телефонов, банковские карты, ноутбук, денежные средства в сумме 6400 грн и одежду.

Сейчас руководителя заведения задержали. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления.

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Напомним, ранее в Харькове сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили группу лиц, которая совершала преступления, выдавая себя за сотрудников полиции, за кураторства одного из криминальных "авторитетов".