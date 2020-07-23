В Харькове мужчина, угрожая палкой, ограбил почту на 30 тыс. гривен

Злоумышленник закрыл двух работниц в подсобке

Ограбление почты на Харьковщине Национальная полиция Украины в Харьковской области

В Немишлянском районе Харькова мужчина в балаклаве зашел в отделение почты и под угрозой удара палкой заставил сотрудницу открыть сейф с деньгами. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Отмечается, что после того, как злоумышленнику дали доступ к хранилищу, он забрал 30 тыс. грн, связал работницу отделения и закрыл ее вместе с другой сотрудницей в подсобке.

В настоящее время полиция разыскивает нападавшего, который скрылся после ограбления. На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители решают вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, не так давно в Полтавской области произошло вооруженное нападение на автомобиль "Укрпочты". Злоумышленники подорвали авто, из-за чего двое работников получили телесные повреждения различной степени тяжести, а из машины пропали более 2,75 млн грн.

Позже правоохранители задержали четырех подозреваемых в преступлении. По данным следствия, мужчины продумали совершение нападения заранее и подготовились к этому. В частности, на даче одного из них было обнаружено похищенное табельное оружие охранника и более 2 млн грн.