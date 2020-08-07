В Харькове мужчина обстрелял полицейских, есть пострадавший

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Правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы

Вчера вечером в Харькове полицейские спасли мужчину от попытки самоубийства, однако во время урегулирования ситуации правонарушитель достал стартовый пистолет и начал стрельбу в сторону правоохранителей, в результате чего один из полицейских получил ожог руки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что на улице Гвардейцев-Широнинцев мужчина в инвалидной коляске заявил о намерении наложить на себя руки. После этого на место происшествия прибыли патрульные, которые попытались приблизиться к нему, чтобы отобрать оружие, но мужчина оказал сопротивление и произвел выстрел в сторону патрульных.

Затем харьковчанин достал нож и заявил, что никого к себе не подпустит, а если кто попробует к нему подойти - убьет себя. После непродолжительных переговоров преступник сдался полиции. Патрульные изъяли оружие.

По предварительно информации, мужчина хотел свести счеты с жизнью из-за неразделенной любви.

Правоохранители квалифицировали действия злоумышленника по ч. ст. 2. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Согласно санкции статьи правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

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