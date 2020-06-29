В Харькове мужчина неделю прятал трупы родителей и пытался покончить с собой

Фото из открытых источников

Мужчина присыпал тела солью, чтобы не было запаха

В Харькове мужчина неделю прятал тела родителей и пытался покончить с собой. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

О смерти 83-летнего мужчины и 82-летней женщины правоохранители узнали от соседа, к которому пришел 56-летний сын умерших и сообщил, что его родители умерли 18 июня.

После визита к соседу мужчина вернулся в квартиру и выпил краску, а также валерьянку. После этого он порезал себе руку.

"Ему была вызвана скорая медицинская помощь. Медики констатировали у пострадавшего отравление химическим веществом, ожог гортани и пищевода. На данный момент он госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Чтобы не было запаха от тел умерших пенсионеров, мужчина посыпал их тела солью.

Новости по теме: В Харькове неисправное авто наехало на коляску с младенцем, ребенка спасти не удалось

Ранее сообщалось, что в Харькове правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента в Шевченковском районе, в результате чего погибла женщина и ее 6-месячный сын.