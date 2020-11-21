В Харькове молодой человек разбил двери ОГА для привлечения внимания местных депутатов

Разбитые двери Харьковской ОГА Нацполиция Харьковской области

Парень хотел поговорить с депутатами

В Харькове 19-летний парень разбил стекло на двери Харьковской областной государственной администрации для привлечения внимания местных депутатов. Об этом сообщила прессслужба Нацполиции Харьковской области.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 21 ноября. Правоохранители получили сообщение о том, что неизвестный мужчина крушит стекло в дверях облгосадминистрации. Прибывшие на место полицейские обнаружили разбитое стекло и металлический предмет.

Позже удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 19-летний житель поселка Малая Даниловка. Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь внимание, чтобы к нему на разговор вышли депутаты.

В итоге правоохранители открыли уголовное производство по статье "Хулиганство". Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления.

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Напомним, недавно в Киеве двое нетрезвых парней отрывали зеркала у припаркованных автомобилей. Вследствие этого во время их задержания полицейским пришлось применить слезоточивый газ.