В Харькове из-за концерта Оли Поляковой открыли уголовное производство

Концерт Оли Поляковой в Харькове objectiv.tv

Во время концерта зрители находились без защитных масок и не соблюдали дистанцию

В субботу, 3 октября, украинская певица Оля Полякова дала концерт в Новобаварском районе Харькова, в результате следователи открыли производство по факту нарушения карантина. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области и МГ "Объектив".

Как отмечается, бесплатный концерт в Харькове организовали ко Дню учителя. Перед этим событие анонсировали в соцсетях.

В связи с проведением концерта правоохранители обратились в районную администрацию с просьбой указать информацию об организаторе и приблизительном количестве участников. В то же время местную власть предупредили об ответственности в случае нарушения разрешенного количества участников и их размещения, ведь Харьков с 28 сентября отнесен к оранжевой зоне карантина.

Однако, по данным полиции, во время концерта на стадионе находились около 2000 человек. В связи с этим следователи открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений (часть 1 статьи 325 УК). Санкция статьи предусматривает штраф от 17 до 51 тысячи гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

По данным журналистов, во время концерта со сцены Оля Полякова обращалась к зрителям с просьбой надевать маски и держать дистанцию. Однако, соблюдали масочный режим в основном те, кто стояли ближе к сцене. Другие же поклонники артистки подпевали без защитных масок.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения опубликовало временные рекомендации по проведению культурных мероприятий в связи со смягчением карантина. Среди основных рекомендаций - соблюдение масочного режима и отсутствие фан-зон.