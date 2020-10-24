В Харькове группу иностранцев задержали за незаконное хранение оружия

У злоумышленников нашли пистолеты, автомат и наркотики

В Харькове правоохранители задержали трех граждан Азербайджана, которые незаконнно хранили оружие. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что двое из трех иностранцев прибыли в Украину в марте текущего года. Они имели цель подтвердить преступное влияние одного из самых авторитетных воров в законе, а также провести переговоры с представителями азербайджанских диаспор.

Правоохранители получили оперативную информацию о преступной группировке и во время обысков обнаружили и изъяли у правонарушителей три пистолета, снаряженные патронами. В местах проживания иностранцев полицейские изъяли автомат с признаками переработки с глушителем, магазин к нему, снаряженный шестью патронами, коробку с 16 патронами, а также пакет с веществом растительного происхождения, предварительно марихуаной весом около одного килограмма. Все это правоохранители направили для проведения экспертного исследования.

Известно, что правоохранители открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Сейчас злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания, а полиция проверяет их возможную причастность к совершению тяжких преступлений на территории Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ пресекла деятельность преступной группировки, которая специализировалась на проведении незаконных поисков, продажи оружия, рейдерских захватах и вымогательствах, а также изготовлении и сбыте наркотиков. Правоохранители провели обыски в Киеве, Харькове, Житомире и Хмельницком.