В Харькове группа молодых людей напала на журналистов

В Харькове напали на журналистов Фото из открытых источников

Представителям СМИ повредили телефоны и камеры

В Харькове группа молодых людей во время съемки репортажа напала на местных журналистов и повредила им камеры и мобильные телефоны. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Так, инцидент произошел в пятницу, 30 октября, вблизи супермаркета по улице Шевченко, где журналисты освещали процесс строительства дороги. Отмечается, что представители СМИ находились в свободной от ограды зоне, были одеты в кепки и жилеты с надписью "Пресса" с соответствующими бейджиками и осуществляли свою профессиональную деятельность.

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"В это время к съемочным группам подбежали около десятка молодых людей и толчками оттеснили группу журналистов в сторону супермаркета. Журналисты показали редакционные удостоверения, сообщили о осуществления профессиональной деятельности, но группа мужчин начала выталкивать представителей СМИ с места проведения видеосъемки", - отметили в полиции.

В результате сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Нападавшим грозит до 5 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, недавно в Киеве в здании БЦ "Инкреастар" во время съемок одного из сюжетов сотрудник полиции напал на журналиста "Большого Киева".