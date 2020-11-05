В Харькове горело студенческое общежитие. Фото
Предварительная причина - короткое замыкание электрической сети
В ночь на 5 ноября в Харькове загорелось 9-этажное студенческое общежитие, в результате чего спасателям пришлось эвакуировать людей. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Для тушения возгорания были привлечены 30 спасателей. На момент их прибытия в комнате на 8-м этаже общежития горели мебель, домашние вещи и холодильник.
"Из-за сильного задымления возникла угроза жителям общежития. Поэтому, одновременно с тушением пожара, спасатели немедленно приняли меры по дымоудаления и эвакуации людей. Всего с верхних этажей было спасено 5 человек, еще 30 студентов были эвакуированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был ликвидирован в 2:38.
Предварительная причина, по версии следствия, короткое замыкание электрической сети.
Напомним, накануне во Львовской области произошел взрыв в жилом доме, в результате чего мужчина получил травму и термические ожоги. Отмечается, что взрывом повреждено шиферное покрытие здания, личные вещи владельца и окна.