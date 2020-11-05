В Харькове горело студенческое общежитие. Фото

Предварительная причина - короткое замыкание электрической сети

В ночь на 5 ноября в Харькове загорелось 9-этажное студенческое общежитие, в результате чего спасателям пришлось эвакуировать людей. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Для тушения возгорания были привлечены 30 спасателей. На момент их прибытия в комнате на 8-м этаже общежития горели мебель, домашние вещи и холодильник.

"Из-за сильного задымления возникла угроза жителям общежития. Поэтому, одновременно с тушением пожара, спасатели немедленно приняли меры по дымоудаления и эвакуации людей. Всего с верхних этажей было спасено 5 человек, еще 30 студентов были эвакуированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в 2:38.

Предварительная причина, по версии следствия, короткое замыкание электрической сети.

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