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В Харькове больной коронавирусом пациент сбежал из больницы

Мужчину уже удалось вернуть в медицинское учреждение

Пациент-беглец в Харькове Национальная полиция Харьковской области

В Харькове из инфекционной больницы сбежал мужчина, у которого подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области. 

Согласно сообщению, инцидент произошел в четверг, 16 апреля. К правоохранителям обратилась заведующая отделением областной инфекционной больницы и заявила, что из медицинского учреждения сбежал 34-летний мужчина, который имеет подтвержденный диагноз COVID-19.

По словам медиков, пациент был к ним доставлен из психиатрической больницы с пневмонией.

Как отмечается, сотрудники полиции за несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью. Женщина по телефону подтвердила, что сын находится дома. Впоследствии карета скорой медицинской помощи доставила больного в больницу.

Напомним, недавно в Полтавской области правоохранители и медики нашли мужчину из Миргорода, который сбежал от них, поскольку не захотел сдавать анализы на COVID-19.

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