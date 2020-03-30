В Харькове бизнесмен пытался незаконно завладеть имуществом местного электромеханического завода, - СБУ

Злоумышленник пытался создать фейкову задолженность завода

Сотрудники Служба безопасности Украины разоблачили и блокировали противоправную махинацию по завладению имуществом государственного предприятия "Харьковский электромеханический завод". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, директор одной из местных коммерческих структур пытался создать искусственную задолженность госпредприятия перед своей фирмой. Чтобы признать завод должником в суде, коммерсант предоставил недостоверные данные о якобы невозвращение ему имущества заводом.

Как отмечается, на самом деле имущество, которое якобы передавалось на хранение госпредприятию, уже было продано злоумышленником. В результате сделки бизнесмен получил судебное решение, согласно которому госпредприятие обязывалось возместить ему "ущерб" в сумме почти 2 млн гривен.

После этого коммерсант сразу обратился в исполнительную службу для принудительного исполнения решения, а тогда планировал инициировать процедуру банкротства госпредприятия. Бизнесмен собирался через свои коррупционные связи обеспечить назначение "своего" человека арбитражным управляющим завода, а в дальнейшем распродать имущество госпредприятия по заниженным ценам.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса, и решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения.

Напомним, Служба безопасности Украины заподозрила бывшее руководство одного из ведущих казенных научно-производственных объединений в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах, что нанесло существенный ущерб обороноспособности государства.