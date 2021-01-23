В Харькове арендатора дома престарелых взяли под стражу

Пожар в доме престарелых в Харькове ГСНС

Мужчина пробудет за решеткой до 21 марта

Арендатора сгоревшего в Харькове дома престарелых "Золотое время" Вячеслава Кравченко взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Такое решение объявили 23 января в Киевском районном суде Харькова, передает Укринформ.

В частности, было установлено, что подозреваемый будет находиться под стражей минимум до 21 марта.

Также суд начал заседание по избранию меры пресечения жене Вячеслава Кравченко Ольге Кравченко. По данным следствия, она руководила заведением для пожилых людей.

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Отмечается, что во время заседания защита Кравченко заявила, что тот сдавал в субаренду дом жене, а поэтому она отвечает за функционирование учреждения.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. В результате погибли 15 человек, еще 9 удалось спасти. По данному факту прокуратура открыла уголовное производство.

Позже были задержаны четверо организаторов работы дома престарелых, в котором произошел пожар. Накануне им сообщили о подозрении.

В связи с гибелью 15 человек в Украине 23 января было объявлено днем траура.