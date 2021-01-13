В Харьков из-за сильного снегопада запретили пропускать грузовики

Укринформ

Одной из причин называют необходимость немедленной уборки снега

В Харькове из-за сильного снегопада временно запретили движение грузовых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

Отмечается, что пропускать грузовики будет запрещено до утра четверга. "Транзитное движение и движение грузовых автомобилей, масса которых превышает 8 тонн, через территорию города Харькова запрещены до 11:00 14 января", – говорится в сообщении.

В то же время в Департаменте инфраструктуры города пояснили, что такое решение связано с ухудшением погодных условий в городе и необходимостью немедленной организации проведения работ по уборке снега.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за сильного снегопада ограничили грузовые операции с зерновыми в ряде морских портов. В частности, операции ограничили в четырех портах на юге страны.

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Напомним, недавно синоптики рассказали, что по всей территории Украины к концу недели ожидается значительное похолодание и до 15 см снега. Предполагалось, что уже через несколько дней местами в северных областях температура воздуха снизится до 21° мороза.