В Гвинейском заливе пираты взяли в плен граждан Украины и России

Пираты захватили танкер "Curacao Trader" Фото из открытых источников

Пираты захватили 15 членов экипажа

У берегов Нигерии в Гвинейском заливе пираты напали на танкер "Curacao Trader" и похитили членов экипажа, которые являются гражданами России и Украины. Об этом 17 июля сообщил портал Dryad Global, который занимается вопросами безопасности на море.

Как отмечается, восемь вооруженных пиратов захватили корабль в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса. В результате этого было похищено 15 членов экипажа. По данным портала, на танкере находились граждане России и Украины.

Сейчас статус сейчас корабля показывает как "Не под командованием".

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Заметим, Гвинейский залив простирается от Сенегала на севере Африки до Анголы на юге. Это место считается одним из самых опасных регионов. По последним данным, с начала этого года там зафиксировали 45 процентов от всех случаев нападений.

Чаще всего пираты захватывают заложников, чтобы впоследствии получить за них выкуп.

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Напомним, ранее у берегов Экваториальной Гвинеи в Гвинейском заливе пираты атаковали грузовой корабль, взяв в заложники гражданина Украины и россиянина.

Перед этим похожий инцидент случился у берегов Бенина: пираты напали на судно "Tommi Ritscher", захватили и вывезли в неизвестном направлении украинца.