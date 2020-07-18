В Гвинейском заливе пираты взяли в плен граждан Украины и России
Пираты захватили 15 членов экипажа
У берегов Нигерии в Гвинейском заливе пираты напали на танкер "Curacao Trader" и похитили членов экипажа, которые являются гражданами России и Украины. Об этом 17 июля сообщил портал Dryad Global, который занимается вопросами безопасности на море.
Как отмечается, восемь вооруженных пиратов захватили корабль в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса. В результате этого было похищено 15 членов экипажа. По данным портала, на танкере находились граждане России и Украины.
Сейчас статус сейчас корабля показывает как "Не под командованием".
Заметим, Гвинейский залив простирается от Сенегала на севере Африки до Анголы на юге. Это место считается одним из самых опасных регионов. По последним данным, с начала этого года там зафиксировали 45 процентов от всех случаев нападений.
Чаще всего пираты захватывают заложников, чтобы впоследствии получить за них выкуп.
Напомним, ранее у берегов Экваториальной Гвинеи в Гвинейском заливе пираты атаковали грузовой корабль, взяв в заложники гражданина Украины и россиянина.
Перед этим похожий инцидент случился у берегов Бенина: пираты напали на судно "Tommi Ritscher", захватили и вывезли в неизвестном направлении украинца.