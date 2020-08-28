В горсовете Черкасс проходят обыски, – мэр города
По словам главы города, обысками занимается налоговая
Налоговая полиция проводит обыски в Черкасском городском совете. Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в Фейсбук.
По словам главы города, обысками занимается киевская налоговая. В частности, в ведомство приехало 55 проверяющих.
Напомним, сегодня, 28 августа, в Черкасскую область с официальным визитом приехал президент Украины Владимир Зеленский. Во время рабочей поездки глава государства запланировал принять участие в презентации Стратегии развития региона на период 2021-2027 годов и встретиться с представителями местного бизнеса.
Также Зеленский проверил ход реконструкции инфраструктурных объектов, которые восстанавливаются в области в рамках Национальной программы "Большая стройка".
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской областной государственной администрации – им стал Сергей Сергийчук. Президент вручил новому главе области служебное удостоверение и поздравил его с назначением.