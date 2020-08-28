В горсовете Черкасс проходят обыски, – мэр города

По словам главы города, обысками занимается налоговая

Обыски в Черкасском городском совете Фейсбук, Анатолий Бондаренко

Налоговая полиция проводит обыски в Черкасском городском совете. Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в Фейсбук.

По словам главы города, обысками занимается киевская налоговая. В частности, в ведомство приехало 55 проверяющих.

Напомним, сегодня, 28 августа, в Черкасскую область с официальным визитом приехал президент Украины Владимир Зеленский. Во время рабочей поездки глава государства запланировал принять участие в презентации Стратегии развития региона на период 2021-2027 годов и встретиться с представителями местного бизнеса.

Также Зеленский проверил ход реконструкции инфраструктурных объектов, которые восстанавливаются в области в рамках Национальной программы "Большая стройка".

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской областной государственной администрации – им стал Сергей Сергийчук. Президент вручил новому главе области служебное удостоверение и поздравил его с назначением.