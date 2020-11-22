В Горловке при взрыве погибли трое людей, - ОБСЕ

В Горловке при взрыве погибли три человека Фото из открытых источников

Мужчины скончались в результате многочисленных осколочных ранений

В неподконтрольном правительству городе Горловка Донецкой области в результате срабатывания взрывного устройства погибли трое мужчин. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 21 ноября.

Как отмечается, трагедия случилась в пятницу, 30 октября, в районе шахты 6/7. В результате взрыва погибли отец, сын и племянник в возрасте 60, 35 и 39 лет.

"17 ноября женщина, которая представилась дочерью и сестрой двух из этих мужчин, рассказала по телефону наблюдателям, что ее отец и брат погибли в результате инцидента, который произошел 30 октября в районе шахты 6/7 в Горловке", - говорится в отчете.

После этого она показала свидетельства о смерти мужчин, где указано, они погибли от многочисленных осколочных ранений, полученных в результате взрыва предмета. В тот же день жена третьего погибшего подтвердила наблюдателям гибель мужа и показала его свидетельство о смерти.

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"Наблюдатели столкнулись с препятствиями в ходе уточнения у медперсонала обстоятельств вышеупомянутых случаев жертв среди гражданского населения", - отметили в отчете СММ ОБСЕ.

Напомним, 17 ноября на шахте имени А. А. Скочинского в неподконтрольном Донецке вспыхнул пожар, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека.