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В Google назвали причину сбоев в работе

Главный офис Google в Кремниевой Долине

 Фото из открытых источников

Это было связано с проблемами в аутентификации

В Google пояснили, что глобальные перебои в работе сервисов 14 декабря были связаны со сбоем в системе аутентификации, возникшим из-за проблем с квотой внутреннего хранилища. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Google.

"Сегодня из-за проблемы с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации – сервисы, требующие от пользователей входа в систему, выдавали большое количество ошибок", – сообщили изданию в Google.

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Напомним, большая часть ключевых сервисов Google, включая Gmail, Drive, Docs, Meet, Groups, Chat, Keep и Voice, одновременно вышла из строя. Сбой работы фиксировали по всему миру.

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